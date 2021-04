Geschreven door Kevin Ligtvoet 24 apr 2021 om 21:04

Ajax kan door een gelijkspel tegen FC Utrecht afgelopen donderdag helaas nog niet officieel kampioen worden met publiek tegen AZ, maar het kan wel het laatste stapje zetten naar nummer 35. AZ, vechtend met PSV voor plek 2, komt op bezoek in Amsterdam en de ploeg van Erik ten Hag zal er alles aan moeten doen om de drie punten te pakken.

Na een tegenvallend resultaat donderdag hopen de Amsterdammers zich tegen AZ te herstellen met een overwinning. Voor het eerst in een lange tijd zijn er fans in het stadion, dus zou het mooi zijn om een goede wedstrijd op de mat te leggen en de drie punten thuis te houden.

Ajax – AZ: op welke zender?

Wil je Ajax – AZ zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 14.30. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen, normaal gesproken, maar deze week is ESPN1 en de wedstrijd gratis te zien voor Ziggo-klanten. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender ook gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: