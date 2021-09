Geschreven door Jessica Westdijk 28 sep 2021 om 08:09

Ook als je vanavond niet in de Johan Cruijff Arena bent, wil je natuurlijk niks missen van Ajax – Besiktas. Bij winst zet Ajax meteen al een grote stap richting de knock-outfase van de Champions League. Het staat dan al op 6 punten, want eerder werd Sporting Portugal met 1-5 opzij gezet.

Wil je Ajax – Besiktas dinsdagavond kijken op tv, dan heb je verschillende mogelijkheden.

Ajax – Besiktas op RTL 7

De eerste optie is om de wedstrijd te kijken op RTL 7. Die zender is voor iedereen met een gewoon tv-abonnement te ontvangen, dus dat komt mooi uit. Er wordt op deze zender vanaf 18.00 voorbeschouwd en vanaf 18.45 is het duel tussen Ajax en Besiktas te zien. Omdat RTL 7 maar één duel op een avond uit mag zenden, is er vervolgens geen 21.00 wedstrijd te zien. Vanaf 23.45 kun je eventueel wel weer terecht voor de samenvattingen.

Ajax – Besiktas op Ziggo

Een andere optie is om Ajax – Besiktas te volgen via Ziggo, dat de wedstrijd uitzendt op Ziggo Sport Voetbal. Vanwege het volle programma met meerdere Champions League-duels wordt er op Ziggo niet echt voorbeschouwd, de uitzending begint om 18.40. Let op: Ziggo Sport Voetbal is wel een betaalde zender en dus niet voor iedereen te ontvangen. Heb je een abonnement? Dan zit je goed en ook voor de rest van de avond. Na Ajax wordt namelijk ook PSG – Manchester City uitgezonden, maar op andere zenders van Ziggo kun je ook terecht voor andere duels, zoals AC Milan – Atletico Madrid en FC Porto – Liverpool. Ook is er een schakelkanaal.