Geschreven door Jessica Westdijk 19 okt 2021 om 15:10

Net als tegen Besiktas is de Johan Cruijff Arena weer stijf uitverkocht en is het hopen op een mooi Europees avondje in Amsterdam. Ook op tv kun je daar natuurlijk van genieten, als er om 21.00 wordt afgetrapt. Je hebt verschillende mogelijkheden.nl

Ajax – Borussia Dortmund op RTL 7

De eerste optie is om de wedstrijd te kijken op RTL 7. Die zender is voor iedereen met een gewoon tv-abonnement te ontvangen, dus dat komt mooi uit. De voorbeschouwing start hier om 19.53, met Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Ron Vlaar en Jan Boskamp. Bij het zien van de aanwezige namen kunnen we ons echter voorstellen dat je niet heel enthousiast wordt en misschien liever op een andere zender kijkt. En dat kan dus!

Ajax – Borussia Dortmund op Ziggo

Een andere optie is om Ajax – Borussia Dortmund te volgen via Ziggo, dat de wedstrijd uitzendt op Ziggo Sport Voetbal. Op alle Ziggo-kanalen is er volop Champions League te zien. Op het open kanaal wordt Club Brugge – Manchester City eerst live uitgezonden en is er om 21.00 een schakelprogramma te zien. Op Ziggo Sport Voetbal zie je om 18.45 Besiktas – Sporting Portugal, de groepsgenoten van Ajax.