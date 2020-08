Geschreven door Jessica Westdijk 29 aug 2020 om 11:08

De voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen nadert zijn einde. Vanavond komt Eintracht Frankfurt op bezoek in de Johan Cruijff Arena en morgen wordt er nog gespeeld tegen Union Berlin. Nog steeds boekte Ajax alleen zeges deze voorbereiding, ook dinsdag tegen Hertha BSC werd er gewonnen, al wat dat minder overtuigend dan in de duels daarvoor.

Bovendien was er ook schrik, want Daley Blind viel tijdens dat duel uit met hartklachten. Hij wordt nader onderzocht en is de komende tijd dus niet inzetbaar. Daarnaast valt op dat Andre Onana nog altijd geen minuut gespeeld heeft deze voorbereiding. De doelman zou kampen met een lichte blessure en mogelijk tegen Eintracht Frankfurt weer spelen. Dat gaan we dus vanavond zien

Ajax – Eintracht Frankfurt kijken

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen om 19.00 af in de Johan Cruijff Arena. Het duel is live te volgen op tv, het wordt uitgezonden door Ajax’ hoofdsponsor Ziggo. Op Ziggo Sport Voetbal ben je er vanaf het begin bij. Op Ziggo Sport is eerst de strijd om de Community Shield tussen Arsenal en Liverpool te zien. Daar begint de uitzending pas om 19.30.

Word je nu klant bij Ziggo? Dan krijg je tot wel €240 korting. Bovendien krijg je FOX Sports 1 er gratis bij, waardoor je straks ook gratis naar de Eredivisie-duels van Ajax kunt kijken.