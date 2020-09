Geschreven door Jessica Westdijk 05 sep 2020 om 12:09

De voorbereiding van Ajax leek erop te zitten, maar de Amsterdammers voegden tijdens de interlandperiode nog een extra duel toe aan de voorbereiding. Het Duitse FC Augsburg komt op bezoek in Amsterdam voor een besloten duel.

Ajax mist vanwege interlands her en der diverse spelers, zo is Dusan Tadic op pad met Servië, zijn Perr Schuurs en Quincy Promes aangesloten bij Oranje en spelen Ryan Gravenberch en Noa Lang bij Jong Oranje. Ajax zal dus niet over de sterkste elf beschikken, maar het is interessant om te zien hoe Erik ten Hag de afwezigheid van die spelers gaat invullen.

Ajax – FC Augsburg kijken

Ajax en FC Augsburg trappen om 14.00 af op De Toekomst. Het duel is live te volgen op tv, het wordt uitgezonden door Ajax’ hoofdsponsor Ziggo. Op Ziggo Sport Voetbal start de uitzending om 13.55

Word je nu klant bij Ziggo? Dan krijg je tot wel €240 korting. Bovendien krijg je FOX Sports 1 er gratis bij, waardoor je straks ook gratis naar de Eredivisie-duels van Ajax kunt kijken.