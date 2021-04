Geschreven door Jessica Westdijk 30 apr 2021 om 10:04

Het is zover: Ajax kan zondag tegen FC Emmen officieel de 35e landstitel binnen halen. De Johan Cruijff Arena blijft leeg en de kroegen zijn binnen nog niet open, dus veel Ajacieden zullen thuis voor de buis kruipen om Ajax kampioen te zien worden.

Daarbij geven we alvast de tip: zorg dat je op tijd hebt geregeld dat je de juiste toegang hebt om het duel te zien. Want waar Ajax – AZ vorige week nog voor iedereen op het open net te zien was, is dat voor Ajax – FC Emmen niet het geval. Het kampioensduel is alleen te zien achter een betaalmuur.

Ajax – FC Emmen: op welke zender?

Wil je sc Heerenveen – Ajax zondagmiddag live kijken op tv, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 14.30. En zoals gezegd is ESPN 2 bij de meeste aanbieders een betaald zender, waardoor je een abonnement op ESPN nodig hebt.

TIP: Heb je KPN Compleet? Dan krijg je een gratis zenderpakket en kun je kiezen voor gratis ESPN Compleet. Zo kun je altijd gratis alle wedstrijden van Ajax zien.

Een andere optie is het kopen van een wedstrijdpas, waarmee je Ajax – FC Emmen kunt kijken. Je kunt dan alleen dit specifieke duel zien op tv. De kosten daar voor zijn €6,00. Bij drukte werkt dit alleen niet altijd optimaal.