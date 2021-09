Geschreven door Jessica Westdijk 25 sep 2021 om 14:09

De duels van Ajax volgen elkaar in rap tempo op deze weken. Cambuur thuis, Fortuna uit, Groningen thuis, Besiktas thuis, FC Utrecht thuis: het kan niet op. Vanavond ontvangt Ajax FC Groningen in de Johan Cruijff Arena. Een mooie mijlpaal: voor het eerst sinds maart 2020 is dat weer in een helemaal gevuld stadion!

Ruim 50.000 Ajacieden zullen dus aanwezig zijn om Ajax aan te moedigen richting de overwinning, waarmee we de koppositie kunnen behouden. Ben je er niet bij? Dan kun je de wedstrijd natuurlijk alsnog volgen op tv.

Ajax – FC Groningen: op welke zender?

Het duel tussen Ajax en FC Groningen begint om 18.45 en wordt uitgezonden op de tweede zender van ESPN, ESPN 2. Dat betekent helaas wel dat je een abonnement op ESPN nodig hebt om de wedstrijd te kunnen zien. Gelukkig heeft Ziggo een mooie aanbieding, die je hieronder vindt.

Een jaar lang GRATIS ESPN Compleet

Als je nu overstapt naar Ziggo, krijg je een jaar lang ESPN Compleet gratis! Dat betekent dat je een jaar lang gratis Ajax kunt zien en alle andere Eredivisieduels. Ook de andere competities die op ESPN worden uitgezonden, kun je hierdoor gratis kijken.