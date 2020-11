Geschreven door Jessica Westdijk 25 nov 2020 om 09:11

Ajax kwam gelukkig goed uit de interlandperiode en kon afgelopen zondag al freewheelend naar een zege op Heracles Almelo. Toch waren er zorgen, want flink wat spelers vielen geblesseerd uit. Gelukkig lijkt vanavond tegen FC Midtjylland iedereen weer inzetbaar te zijn, op de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus na uiteraard.

En dat is maar goed ook, want het wordt een belangrijke avond. In speelronde 4 van de groepsfase komt FC Midtjylland op bezoek. Winst is voor Ajax belangrijk om een goede kans te blijven maken op de tweede plaats in de poule. Uiteraard volgen we vanavond ook met interesse de verrichtingen bij Liverpool – Atalanta. Liverpool zou Ajax een grote dienst bewijzen door te winnen. De Engelsen zijn dan namelijk al door naar de knock-outfase, wat betekent dat er wat minder druk op zit als Ajax naar Liverpool afreist. Maar eerst het duel van vanavond maar eens, want natuurlijk is alles live te volgen.

Ajax – FC Midtjylland kijken: op welke zender?

Je hebt verschillende opties om het duel tussen Ajax en FC Midtjylland te kijken op tv vanavond. Op SBS 6 begint de uitzending een half uur voor de wedstrijd. Je kunt dus vanaf 20.30 inschakelen. Ook op Ziggo Sport Voetbal is de hele wedstrijd te zien, als je hier een abonnement op hebt. De uitzending begint hier om 20.55.

Benieuwd naar Liverpool – Atalanta en de verrichtingen op de andere velden? Dan kun je ook terecht op Ziggo Sport, daar vind je namelijk een schakelkanaal met alle hoogtepunten in de Champions League.

