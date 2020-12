Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 dec 2020 om 11:12

Na een makkelijke overwinning op PEC Zwolle dit weekend gaat Ajax woensdagavond proberen een ronde verder te komen in de KNVB Beker. Wie gaan er rust krijgen en wie spelen er wel? Morgen gaan we het zien tegen FC Utrecht.

Ajax – FC Utrecht: op welke zender?

Wil je Ajax – FC Utrecht woensdagavond live kijken, dan heb je een abonnement op FOX Sports nodig, bijvoorbeeld als uitbreiding op je abonnement bij Ziggo. Het eerste kanaal is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen, maar Ajax – FC Utrecht is morgen te zien op FOX Sports 2 (en FOX Sports GO). De wedstrijd begint om 21.00 uur.