Geschreven door Kevin Ligtvoet 21 apr 2021 om 12:04

De kater van de Europa League uitschakeling is weggespoeld met de overwinning in de KNVB Beker finale van afgelopen zondag, en na behoorlijk wat drama in de voetbalwereld staat morgen het inhaalduel tegen FC Utrecht op het programma. Erik ten Hag en zijn ploeg kunnen met een overwinning op FC Utrecht ervoor zorgen dat ze dit weekend tegen AZ kampioen kunnen worden, met wat fans in het stadion.

FC Utrecht komt naar Amsterdam voor het inhaalduel dat eerder dit seizoen niet door kon gaan door het slechte weer, en na dit potje zijn er nog vijf Eredivisie-duels te spelen dit seizoen. Ajax kan in speelronde 30 kampioen worden, mocht het donderdagavond winnen in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Ajax – FC Utrecht: op welke zender?

Wil je Ajax – FC Utrecht donderdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 18.45u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: