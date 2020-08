Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2020 om 09:08

Afgelopen zaterdag trapte Ajax af met het duel tegen RKC Waalwijk. De hekkensluiter van afgelopen seizoen werd met 6-1 aan de kant gezet. Klaas Jan Huntelaar liet meteen zien nog gretig te zijn als altijd en ook aanwinst Antony liet zich meteen gelden.

Vanavond komt FC Utrecht op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Een eerste test van een wat hoger niveau voor Ajax dus. Er zijn 4.500 supporters welkom in de Johan Cruijff Arena, maar het duel is niet uitverkocht. Veel supporters lijken nog niet erg enthousiast over ‘het nieuwe stadionbezoek’. Alle supporters moeten anderhalve meter van elkaar houden, ook als ze tot één huishouden behoren. Verder zijn er tijdslots om naar binnen en buiten te gaan.

Ajax – FC Utrecht: gratis op tv te zien

Gelukkig is het duel ook gewoon voor (bijna) iedereen live te zien op tv. Ajax – FC Utrecht begint om 18.45 en FOX Sports zendt deze wedstrijd uit op hun eerste kanaal: FOX Sports 1. Vanaf 18.00 wordt er op dat kanaal voorbeschouwd.

We hebben nog meer goed nieuws: FOX Sports is in principe een betaalde zender, maar is bij steeds meer aanbieders is FOX Sports 1 gratis te ontvangen. Dat was al zo voor klanten van KPN en is sinds kort ook zo voor klanten van Ajax-hoofdsponsor Ziggo. Word je nu klant bij Ziggo? Dan krijg je tot wel €240 korting.