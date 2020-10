Geschreven door Jordi Baas 31 okt 2020 om 15:10

Vorige week verbrak Ajax het eigen record van de grootste zege ooit in de Eredivisie. Dat record stond op een 12-1 zege en afgelopen weekend werd het tegen VVV Venlo maar liefst 0-13. Met Fortuna Sittard wacht zaterdagavond op papier opnieuw een eenvoudige tegenstander en is de vraag of het telraam weer tevoorschijn gehaald kan worden.

Fortuna bungelt op dit moment onderaan in de Eredivisie. De vraag is echter of Ajax het opnieuw op kan brengen om zo over een tegenstander heen te lopen, nu het toch twee Champions League-duels in de benen heeft en er komende week weer een belangrijk duel in Europees verband wacht. Wil je Ajax – Fortuna Sittard volgen op tv? Dan kan dat uiteraard!

Ajax – Fortuna Sittard: op welke zender?

Om het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard te kunnen zien, heb je een extra abonnement nodig. Bijvoorbeeld als aanvulling op je abonnement bij Ziggo. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op haar tweede zender, FOX Sports 2.

