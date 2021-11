Geschreven door Jessica Westdijk 07 nov 2021 om 13:11

Woensdag wist Ajax voor de tweede keer af te rekenen met Borussia Dortmund. Zo goed als het eerste duel was het niet, maar er werd wel weer met 1-3 gewonnen en de euforie was dan ook groot. Ajax is namelijk al zeker van een plekje bij de laatste 16 in de Champions League.

Mooi natuurlijk, maar dat maakt het misschien wel lastig om de boel weer op te laden voor het duel met Go Ahead Eagles. Hoe scherp is Ajax nog, in dit laatste duel voor de interlandbreak? Volg het duel op tv.

Ajax – Go Ahead Eagles: op welke zender?

De wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles is de laatste van dit Eredivisie-weekend en begint om 20.00. Het duel wordt uitgezonden op de eerste zender van ESPN. Die zender is bij de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. De wedstrijd is dus voor bijna iedereen gratis te zien op tv!

Een jaar lang GRATIS ESPN Compleet

Als je nu overstapt naar Ziggo, krijg je een jaar lang ESPN Compleet gratis! Dat betekent dat je een jaar lang gratis Ajax kunt zien en alle andere Eredivisieduels. Ook de andere competities die op ESPN worden uitgezonden, kun je hierdoor gratis kijken.