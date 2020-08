Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2020 om 14:08

Het gaat Ajax tot nu toe behoorlijk voor de wind in de voorbereiding op 2020/2021. Er werd tot nu toe alleen nog maar gewonnen. Afgelopen zaterdag werd er gespeeld tegen de zwaarste tegenstander tot nu toe: de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg.

En ook voor die test slaagde Ajax. Het won relatief eenvoudig met 1-4 en alle vier de goals waren schitterend. De duels in de voorbereiding geven dus goede moed richting het nieuwe seizoen. Vanavond komt Hertha BSC op bezoek in Amsterdam. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Bundesliga. Oud-Ajacieden Javairo Dilrosun, Daishawn Redan en Deyovaisio Zeefuik staan onder contract bij de Berlijnse club.

Ajax – Hertha BSC kijken

Ajax en Hertha BSC nemen het om 19.00 tegen elkaar op in de Johan Cruijff Arena. Het duel is live te volgen op tv, het wordt uitgezonden door Ajax’ hoofdsponsor Ziggo. De uitzending start vanaf 18.35 op twee zenders: Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Schakel je iets eerder in, om 18.20, dan pak je ook nog de samenvatting van Red Bull Salzburg – Ajax mee. En dat is best de moeite waard, want er vielen fraaie goals.

