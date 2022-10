Geschreven door Jessica Westdijk 04 okt 2022 om 09:10

Vanavond staat voor Ajax de derde Champions League wedstrijd van het seizoen op het programma. Napoli komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De Italianen wonnen hun eerste twee duels en gaan dus aan kop in de groep. Ajax won tot nu toe één duel en verloor ook één keer. Daarmee staat het met drie punten op de derde plaats in de groep. Een zege is dus belangrijk in het uitverkochte stadion vanavond.

Ajax – Napoli: op welke zender?

Heb je geen kaartje weten te bemachtigen, maar wil je Ajax – Napoli vanavond live op tv kijken? Het duel wordt op verschillende zenders uitgezonden. Op RTL7 kun je vanaf 19.55 terecht voor de voorbeschouwing. Er wordt dus uitgebreid vooruit geblikt op het duel. Om 20.53 start de uitzending van de wedstrijd, want om 21.00 wordt er afgetrapt bij Ajax – Napoli. De uitzending duurt tot 23.03, daarna worden er tot 23.28 interviews uitgezonden.

Heb je een abonnement op Ziggo Sport? Dan kun je de wedstrijd ook op één van hun zenders kijken, namelijk op Ziggo Sport Voetbal. Hier zie je de hele wedstrijd, de uitzending start om 20.55. Misschien wil je ook op de hoogte blijven van de andere duels in de Champions League. Dat kan op de open zender van Ziggo, Kanaal 14. Voor deze zender kun je je tv vanaf 20.45 aanzetten om het schakelprogramma te zien. Je krijgt dan ook alle hoogtepunten uit de andere duels van 21.00 voorgeschoteld.

