De Eredivisie is vrijdagavond weer van start gegaan met Go Ahead Eagles – sc Heerenveen. Ook zaterdag is er een vol programma, dat afgesloten wordt door Ajax. Promovendus NEC, met onder andere Lasse Schöne in de gelederen, komt op bezoek.

Ajax ging afgelopen weekend in de strijd om de Johan Cruijff Schaal hard onderuit tegen PSV, maar NEC zou uiteraard geen probleem mogen vormen. Zeker niet met de steun van de supporters, want ook nu mag de Johan Cruijff Arena weer voor 2/3 gevuld worden. En wat ook mooi is: NEC neemt ongeveer 600 supporters mee. Ben je er niet bij? Dan kun je Ajax – NEC natuurlijk volgen op tv!

Ajax – NEC: op welke zender?

Wil je het duel tussen Ajax en NEC zien? Dan kun je terecht op ESPN, zij zenden het duel uit op hun eerste zender. Die zender is bij de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. De aftrap van de wedstrijd is om 21.00, vanaf 20.35 wordt in de Eretribune voorbeschouwd.

