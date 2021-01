Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 jan 2021 om 19:01

De winterstop is voorbij en er staat gelijk een behoorlijke test op het programma voor de ploeg van Erik ten Hag. Thuis tegen titelkandidaat PSV kan er een klap uitgedeeld worden aan de Eindhovenaren. Is Kudus fit en staat Haller in de basis? We zien het zondag.

Vitesse speelt zaterdagavond al tegen Heracles, terwijl Feyenoord morgenmiddag om 12.15 speelt tegen Sparta Rotterdam. Het is nog even afwachten of Ajax bij een overwinning kan uitlopen op meer dan één concurrent voor de titel.

Ajax – PSV: op welke zender?

Wil je Ajax – PSV zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN Nederland. De wedstrijd begint om 16.45.