Geschreven door Jessica Westdijk 06 sep 2022 om 20:09

Het is tijd voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League! Na een goede start in de Eredivisie en een rommelige transferperiode mag Ajax nu laten zien wat het waard is op het hoogste niveau.

De eerste tegenstander is woensdagavond Rangers FC, dat in de laatste kwalificatieronde PSV wist uit te schakelen. De Schotse ploeg van Giovanni van Bronckhorst komt woensdag 7 september op bezoek in de Johan Cruijff Arena, waarom 18.45 wordt afgetrapt. Zoals verwacht is het duel helemaal uitverkocht, de kaartverkoop ging razendsnel en veel supporters moesten worden teleurgesteld.

Uiteraard is het duel ook voor de thuisblijvers live te volgen op tv.

Ajax – Rangers: op welke zender?

Je hebt verschillende mogelijkheden om de wedstrijd tussen Ajax en Rangers FC te kijken. De eerste optie is op RTL 7, deze zender is voor iedereen met een tv-abonnement te ontvangen. Daarnaast zendt Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, het duel ook uit. Hiervoor kun je terecht op Ziggo Sport Voetbal. Je hebt dan wel een abonnement hierop nodig. Hiermee kun je ook alle andere Champions League-duels zien en bijvoorbeeld de wedstrijden van Ajax in de voorbereiding.

