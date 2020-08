Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 12:08

Ein-de-lijk gaat na 5 maanden de bal weer rollen voor Ajax. De Amsterdammers speelden voor het laatst een wedstrijd op 7 maart in Heerenveen. Zaterdagavond komt RKC Waalwijk op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

En er is goed nieuws: het duel is voor (bijna) iedereen live te zien op tv. We waren natuurlijk liever met z’n alleen naar het stadion gegaan, maar op deze manier kunnen we de wedstrijd in ieder geval volgen. Ajax – RKC Waalwijk begint om 18.30 en FOX Sports zendt deze wedstrijd uit op hun eerste kanaal: FOX Sports 1. Vanaf 18.00 wordt er op dat kanaal voorbeschouwd.

We hebben nog meer goed nieuws: FOX Sports is in principe een betaalde zender, maar is bij steeds meer aanbieders is FOX Sports 1 gratis te ontvangen. Dat was al zo voor klanten van KPN en is sinds kort ook zo voor klanten van Ajax-hoofdsponsor Ziggo.