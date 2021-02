Geschreven door Kevin Ligtvoet 20 feb 2021 om 12:02

De wedstrijden zitten erg dicht op elkaar voor Ajax. Na een overwinning in en op Lille donderdag staat zondag Sparta Rotterdam alweer te wachten in de eigen Johan Cruijff ArenA. Gaat Ajax met de sterkste elf beginnen en houden de Amsterdammers de punten thuis?

Sparta staat op dit moment 12e in de Eredivisie en heeft al een tijdje niet meer kunnen winnen. De laatste keer dat ze de volle drie punten pakten was op 13 januari tegen Fortuna Sittard. Zoals bekend gaat het in Amsterdam wat beter op dit moment, en werd er sinds 9 december 2020 niet meer verloren (Atalanta-thuis)

Ajax – Sparta: op welke zender?

Wil je Ajax – Sparta Rotterdam zondagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 20.00u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: