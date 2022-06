Geschreven door Jessica Westdijk 28 jun 2022 om 08:06

Hoewel veel basisspelers nog ontbreken, staat voor Ajax vanavond alweer het eerste duel van 2022/2023 op het programma!

Maandag vertrokken de tot nu toe aanwezig spelers voor het trainingskamp naar De Lutte en vanavond wordt er voor het eerst een wedstrijd gespeeld. Plaats van handelen is zoals gebruikelijk het terrein van Quick ’20 in Oldenzaal, tegenstander is sv Meppen. Die ploeg komt uit op het derde Duitse niveau.

Wie Ajax in actie wil zien, kan in Oldenzaal terecht voor € 8. Maar wie niet in de gelegenheid is om af te reizen naar het oosten van het land, hoeft ook niets te missen. Net als voorgaande jaren zendt hoofdsponsor Ziggo namelijk de oefenduels van Ajax live uit.

Ajax – sv Meppen: op welke zender?

Op kanaal 14, de zender die voor iedereen met een Ziggo-abonnement gratis te ontvangen is, wordt Ajax – sv Meppen uitgezonden. De uitzending start om 17.55, want om 18.00 wordt er afgetrapt. Bord op schoot dus! Is dat wat te vroeg? Om 23.00 wordt een samenvatting van het duel uitgezonden.

Nog geen klant bij Ziggo? Stap dan nu over! Je krijgt dan 12 maanden Netflix én Videoland cadeau.