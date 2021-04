Geschreven door Kevin Ligtvoet 17 apr 2021 om 21:04

Na de ongelukkig Europese uitschakeling tegen AS Roma donderdag, staat aankomende zondag alweer het volgende belangrijke duel op het programma; de bekerfinale tegen Vitesse. De knop moet om en er moet gewonnen worden om de dubbel naar Amsterdam te brengen. De wedstrijd begint om 18.00u.

De afgelopen dagen is er in Arnhem al een behoorlijke voorbereiding gaande voor de bekerfinale, terwijl er bij de meeste Ajacieden vooral gedacht wordt aan de Europese uitschakeling. Het was een flinke klap om niet door te gaan tegen AS Roma en in de halve finale te staan, maar er moet nu wel weer gefocust worden op de beker en een mogelijke dubbel. Het zal alles behalve een simpele overwinning worden tegen een sterk Vitesse.

Ajax – Vitesse: op welke zender?

Wil je Ajax – Vitesse zondagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 18.00u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: