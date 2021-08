Geschreven door Jessica Westdijk 29 aug 2021 om 11:08

Na de domper van afgelopen weekend tegen FC Twente, moet Ajax zich zien te herpakken tegen Vitesse. De Arnhemmers kwamen donderdag nog in actie in de kwalificatie voor de Conference League. En met succes: Anderlecht werd verslagen, waardoor Vitesse zich plaatste voor de groepsfase.

De sfeer zal er bij Vitesse dus een stuk beter in zitten dan bij Ajax, maar de vermoeidheid waarschijnlijk ook. Vitesse moest diep gaan om Anderecht te verslaan en de vermoeidheid was in de slotfase goed zichtbaar. Zijn de Arnhemmers drie dagen later alweer klaar voor een duel met Ajax? En heeft Ajax orde op zaken weten te stellen? Nico Tagliafico is weer terug na zijn schorsing en is dus weer inzetbaar.

Ajax zal weer gesteund worden door een voor 2/3 gevulde Johan Cruijff Arena. Ben je er niet bij? Dan kun je het duel uiteraard volgen op tv.

Ajax – Vitesse: op welke zender?

Wil je het duel tussen Ajax en Vitesse zien? De wedstrijd is helaas niet te zien op de eerste zender van ESPN, die voor de meeste tv-kijkers gratis te ontvangen is. ESPN zendt Ajax – Vitesse uit op haar tweede zender, namelijk ESPN 2. Voor deze zender heb je een abonnement op ESPN Compleet nodig.

