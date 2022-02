Geschreven door Jessica Westdijk 09 feb 2022 om 11:02

Na een aantal roerige dagen rondom Ajax wordt er vanavond ook weer gevoetbald. De Amsterdammers treden in de kwartfinale van de KNVB-beker aan tegen Vitesse, dat op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena.

Erik ten Hag gaf al aan dat hij ook de beker graag wil winnen en dus niet van plan is met een B-elftal te spelen. Of hij daadwerkelijk voor de vaste basiself kiest, moet vanavond uitwijzen. Er zullen zo’n 18.000 supporters aanwezig zijn in het stadion, waarmee de wedstrijd met de huidige capaciteit is uitverkocht. Wie er niet bij kan zijn, kan de wedstrijd uiteraard volgen op tv.

Ajax – Vitesse: op welke zender?

De wedstrijd tussen Ajax en Vitesse begint om 19.00, zodat ook bij een eventuele verlenging het publiek kan blijven zitten. Dat mag namelijk tot 22.00. Om 18.00 begint de voorbeschouwing op de bekerduels van vanavond en om 19.00 kun je op de tweede zender van ESPN, ESPN 2 naar de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse kijken.

