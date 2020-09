Geschreven door Jessica Westdijk 26 sep 2020 om 16:09

Na het duel met RKC van afgelopen week volgt opnieuw een thuiswedstrijd voor Ajax. De Amsterdammers krijgen Vitesse op bezoek. Er zijn opnieuw ongeveer 13.500 supporters welkom in het stadion. Ben je uitgeloot of ga je om een andere reden niet naar het stadion? Dan kun je het duel uiteraard volgen op televisie.

Ajax en Vitesse wonnen beide hun eerste duels. Beide teams speelden al tegen RKC en Sparta. Voor Ajax lijkt het duel met Vitesse een eerste, serieuzere krachtmeting.

Ajax – Vitesse: op welke zender?

Het duel tussen Ajax en Vitesse kun je kijken op de tweede zender van FOX Sports: FOX Sports 2. De aftrap van het duel is om 21.00. Wil je al eerder inschakelen en ook de warming-up en interviews voorafgaand aan de wedstrijd zien? Dan kun je vanaf 20.15 je tv aan zetten en FOX Sports 3 als zender selecteren.

FOX Sports is in principe een betaalde zender, maar is bij steeds meer aanbieders is FOX Sports 1 gratis te ontvangen. Dat was al zo voor klanten van KPN en is sinds kort ook zo voor klanten van Ajax-hoofdsponsor Ziggo. Om ook de andere FOX Sports-zenders te kunnen ontvangen, moet je wel betalen.

