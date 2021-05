Geschreven door Jessica Westdijk 12 mei 2021 om 18:05

Je had het misschien niet helemaal zien aankomen: maar Ajax komt donderdagmiddag om 14.30 in actie. Het is Hemelvaartsdag en dat vond de KNVB een mooi moment voor een doordeweekse speelronde. Omdat het einde van de Eredivisie nadert, spelen bovendien alle 18 ploegen tegelijk.

Het kan dus een interessante voetbalmiddag worden! Je kunt natuurlijk 90 minuten naar Ajax – VVV Venlo kijken en hopen op een nieuwe recordzege. Maar er zijn meer opties!

Ajax – VVV Venlo: op welke zender?

Geen plannen deze Hemelvaartsdag en wil je Ajax – VVV Venlo live kijken op tv, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 14.30, je kunt inschakelen vanaf 14.20. Voor ESPN 2 heb je een abonnement nodig.

TIP: Heb je KPN Compleet? Dan krijg je een gratis zenderpakket en kun je kiezen voor gratis ESPN Compleet. Zo kun je altijd gratis alle wedstrijden van Ajax zien.

Een andere optie is het kopen van een wedstrijdpas, waarmee je Ajax – VVV Venlo kunt kijken. Je kunt dan alleen dit specifieke duel zien op tv. De kosten daar voor zijn €6,00. Bij drukte werkt dit alleen niet altijd optimaal.

Een aanrader is voor deze speelronde echter om te kijken naar het schakelprogramma op ESPN 1. Dit kanaal is via de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. Je ziet dan niet de hele wedstrijd van Ajax, maar de hoogtepunten van alle Eredivisieduels. Iedereen speelt namelijk tegelijk, nu het einde van de Eredivisie nadert. Degradeert ADO Den Haag al definitief? En wie doet goede zaken in de strijd om Europees voetbal?