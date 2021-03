Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 mrt 2021 om 13:03

Ajax neemt het komende donderdag op tegen Young Boys voor een plekje bij de laatste acht in de Europa League. Miralem Sulejmani komt terug naar de ArenA, maar weet hij ook een overwinning mee terug te nemen naar Zwitserland?

Ajax moet het in ieder geval doen zonder Daley Blind en Noussair Mazraoui, terwijl er ook nog een vraagteken staat achter de naam van Brian Brobbey. Het is dus nog even afwachten met welke elf namen Erik ten Hag gaat proberen de Zwitserse koploper te verslaan.

Ajax – Young Boys: op welke zender?

Wil je Ajax – Young Boys donderdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 2 en RTL 7. De wedstrijd begint om 18.55u. Het duel is dus voor iedereen gratis te ontvangen.