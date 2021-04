Geschreven door Kevin Ligtvoet 14 apr 2021 om 11:04

Vorige week ging Ajax onverdiend en teleurstellend onderuit in de eigen Johan Cruijff Arena (1-2), dus zal er gescoord moeten worden in Rome. De wedstrijd begint om 21.00u live op RTL 7 en ESPN 2. Kunnen de Amsterdammers het omkeren en zich plaatsen voor de halve finale van de Europa League?

Ajax had een week geleden de kansen, maar door een gemiste penalty, het niet afmaken en een blunder van doelman Kjell Scherpen ging het toch mis. De Amsterdammers gingen erg onnodig met 1-2 onderuit en hopen het recht te kunnen zetten in de return. AS Roma is verdedigend niet de sterkste ploeg, dus het moet zeker kunnen. Maarten Stekelenburg lijkt weer fit te zijn voor het tweede duel met de Italianen en dus zal Kjell Scherpen weer plaats nemen op de bank.

AS Roma – Ajax: op welke zender?

Wil je AS Roma – Ajax donderdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 2 en RTL 7. De wedstrijd begint om 21.00u. Het duel is dus voor iedereen gratis te ontvangen. Op RTL begint de voorbeschouwing om 20.00 uur, met Jan Boskamp en Theo Janssen.