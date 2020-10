Geschreven door Jessica Westdijk 27 okt 2020 om 10:10

Vorige week oogstte Ajax lof voor het goede spel tegen Liverpool, maar het stond uiteindelijk wel met lege handen. De ploeg van Jurgen Klopp won in Amsterdam met wat geluk. De goal van Nico Tagliafico in eigen doel was het enige doelpunt van de wedstrijd. Atalanta won afgelopen week van Midtjylland, waardoor de druk er bij Ajax nu meteen vol op staat.

Winnen is belangrijk om zicht te houden op overwintering. Toch wil Erik ten Hag daar niks van weten: “Dit is pas de tweede wedstrijd, we moeten nog spelen hè”, beet hij op de persconferentie van zich af. Al geeft hij aan uiteraard voor de winst te gaan. Ajax kan beschikken over een bijna complete selectie. Klaas Jan Huntelaar is niet wedstrijdfit en daarom niet meegereisd, Mohammed Kudus is zoals bekend langere tijd uit de roulatie.

Wil je Ajax vanavond in actie zien? Dat kan, je hebt daarvoor verschillende opties.

Atalanta – Ajax kijken: op welke zender?

Wie Atalanta – Ajax wil kijken, heeft daarvoor twee mogelijkheden. Om 20.30 start op SBS 6 de voorbeschouwing, het duel begint om 21.00. SBS 6 is voor iedereen gratis te ontvangen.

Wil je voor Ajax al een andere Champions League-wedstrijd kijken, of heb je geen behoefte aan een voorbeschouwing? Dan kun je ook terecht op Ziggo Sport Voetbal, als je hier een abonnement op hebt. Daar is eerst Shakthar Donetsk – Internazionale te zien. Aansluitend begint om 20.55 de uitzending rondom Ajax – Liverpool. Of wil je genieten van al het Champions League-voetbal deze avond? Dan kun je terecht op Ziggo Sport, dat een schakelprogramma uitzendt met alle hoogtepunten.

Word je nu klant bij Ziggo? Dan krijg je tot wel €240 korting.