Geschreven door Kevin Ligtvoet 30 jan 2021 om 16:01

De maand januari, waar iedereen zo erg tegenop keek, zit er bijna op. Veel overwinningen en een gelijkspel tegen PSV zijn goede resultaten, maar over het spel is de gemiddelde Ajacied niet te spreken. Zondag staat het laatste duel van de maand op het programma in Alkmaar. Ajax gaat op bezoek bij de nummer vier AZ.

Vitesse komt zaterdagavond al in actie tegen RKC, dat vijftiende staat op dit moment, terwijl PSV en Feyenoord tegenover elkaar staan in de Kuip zondagmiddag. Ajax sluit het voetbalweekend af om 16.45u.

AZ – Ajax: op welke zender?

Wil je AZ – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 16.45u. ESPN 2 is helaas niet gratis te ontvangen, om het duel te kunnen kijken moet je een betaald abonnement hebben op de sportzender. Ook Feyenoord – PSV is op het tweede kanaal zondag.