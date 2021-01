Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 jan 2021 om 21:01

Na de gewonnen Klassieker speelt Ajax woensdag alweer de volgende wedstrijd. Dit keer is AZ de tegenstander en gaat het om een plekje bij de laatste acht van de KNVB Beker. Het resultaat is het enige wat goed genoeg was zondag en het spel zal in Alkmaar een stuk beter moeten om door te gaan.

AZ is dit seizoen niet meer wat het vorig jaar was, maar het is zeker niet slecht. De resultaten zijn wisselvallig maar de laatste twee duels tegen PSV en ADO Den Haag werden gewonnen.

AZ – Ajax: op welke zender?

Wil je AZ – Ajax woensdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 21.00u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: