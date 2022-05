Geschreven door Jessica Westdijk 11 mei 2022 om 14:05

Afgelopen zondag leek het in Alkmaar even helemaal mis te gaan voor Ajax, maar werd het uiteindelijk nog 2-2. En het werd een nog mooiere dag toen PSV diep in blessuretijd ook tegen een gelijkspel aan liep. Daardoor kan Ajax vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen sc Heerenveen kampioen worden.

Het stadion is uitverkocht en ook in de kroegen in Amsterdam zal het druk zijn, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon lekker thuis te kijken.

Ajax – sc Heerenveen: op welke zender?

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen begint woensdagavond om 20.00. Ook alle andere Eredivisieduels beginnen woensdagavond op dat tijdstip, om de ontknoping van het seizoen eerlijk te laten verlopen. Er is dus volop voetbal op tv, maar helaas moet je voor Ajax – Heerenveen schakelen naar het tweede kanaal van ESPN, namelijk ESPN 2. Dat betekent dat je de wedstrijd alleen kunt zien als je een abonnement hebt op ESPN.

12 maanden gratis ESPN Compleet

Om ESPN 2 te kunnen ontvangen, heb je een abonnement nodig op ESPN Compleet. Stap je nu over naar Ziggo, dan krijg je 12 maanden lang gratis ESPN Compleet én Ziggo Sport Totaal.