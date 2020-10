Geschreven door Jessica Westdijk 01 okt 2020 om 14:10

Vanmiddag om 17.00 wordt er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Normaal gesproken is dit het moment dat we met 100 tabbladen in 3 browsers open achter de computer zitten, op zoek naar voordelige vliegtickets voor de uitwedstrijden. Dat is er dit jaar uiteraard niet bij, maar het neemt niet weg dat we benieuwd zijn wie Ajax gaat treffen.

De loting is vanmiddag live te volgen op tv. Om 17.00 start de uitzending op betaalzender Ziggo Sport Voetbal. Heb je geen abonnement op Ziggo Sport? Niet getreurd, ook dan is het duel te volgen. Je moet daarvoor alleen wel een kijkcode aanvragen via de website van Ziggo. Voor de Champions League-loting is dat gratis!