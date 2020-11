Geschreven door Jessica Westdijk 03 nov 2020 om 15:11

Het zijn drukke weken voor Ajax, met voor de derde opeenvolgende week een Europees duel. Na de nederlaag tegen Liverpool en het gelijkspel tegen Atalanta Bergamo wordt het nu hoog tijd voor een zege tegen FC Midtjylland. Ondanks alle coronaperikelen kan Ajax in Denemarken uiteindelijk toch beschikken over een bijna complete selectie. Van de basisspelers is alleen Davy Klaassen achtergebleven in Amsterdam.

Wil je het duel tussen FC Midtjylland en Ajax live volgen op tv? Dan kan dat uiteraard.

FC Midtjylland – Ajax kijken: op welke zender?

Als je het duel tussen FC Midtjylland en Ajax vanavond live wilt volgen, heb je daarvoor 2 opties. Op SBS 6 begint de uitzending een half uur voor de wedstrijd. Je kunt dus vanaf 20.30 inschakelen.

Je kunt ook terecht op Ziggo Sport Voetbal, als je hier een abonnement op hebt. Daar is eerst Shakthar Donetsk – Borussia Mönchengladbach te zien. Vervolgens begint om 20.55 de uitzending rondom FC Midtjylland – Ajax.

