Geschreven door Jessica Westdijk 21 aug 2021 om 21:08

Nadat Ajax vorige week startte met een eenvoudige thuiszege op NEC, wacht zondagmiddag het eerste uitduel. En eindelijk weer een awayday met supporters! Ruim 600 Ajacieden mogen afreizen naar Enschede en zullen het uitvak bemannen.

Het is vroeg vertrekken voor de supporters, want er wordt al om 12.15 afgetrapt. Wie er niet bij is in het stadion, kan dus FC Twente – Ajax kijken tijdens de zondagsbrunch. Want het duel is uiteraard live te volgen op tv.

FC Twente – Ajax: op welke zender?

Wil je het duel tussen FC Twente zien? Dan kun je terecht op ESPN, zij zenden het duel uit op hun eerste zender. Die zender is bij de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. De aftrap is zoals gezegd om 12.15, maar er wordt vanaf 11.45 voorbeschouwd op het duel. Er valt ongetwijfeld genoeg te vertellen, want Ajax heeft het vaak lastig in Twente. Vorig seizoen redde Klaas Jan Huntelaar Ajax in Enschede, met wat later zijn laatste goals in het Ajax-shirt bleken.

