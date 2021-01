Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 jan 2021 om 16:01

Woensdagavond werd er nog gewonnen van AZ, maar zondag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. De ploeg van Erik ten Hag reist af naar Sittard voor het duel met Fortuna. Aangezien de voorsprong op Vitesse maar drie, en op PSV maar vier punten is, moet er gewonnen worden.

Fortuna Sittard staat op dit moment twaalfde in de Eredivisie en werden donderdagavond na verlenging uitgeschakeld in de KNVB Beker door NEC. De uitslagen zijn een beetje wisselvallig voor de thuisploeg, want na de winterstop werd er uit bij SC Heerenveen en PEC Zwolle gewonnen, maar thuis tegen Sparta ging de ploeg van Ultee onderuit.

Fortuna Sittard – Ajax: op welke zender?

Wil je Fortuna Sittard – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 12.15u. ESPN 2 is helaas niet te zien voor mensen zonder abonnement op de sportzender. Op ESPN 1 wordt FC Volendam – De Graafschap uitgezonden.