Geschreven door Kevin Ligtvoet 12 feb 2021 om 15:02

Na een prima overwinning op PSV woensdagavond staat zaterdag alweer het volgende duel op het programma. Ajax gaat op bezoek bij Heracles Almelo voor speelronde 22. Ryan Gravenberch is terug van zijn schorsing voor in de beker en voor de rest lijkt, op Onana na, iedereen fit en speelgerechtigd.

Heracles gaat de afgelopen weken zeker prima in de Eredivisie. Vorige week werd er nog met 0-1 gewonnen bij Fortuna Sittard en de laatste nederlaag in de competitie is alweer van 16 januari, tegen FC Utrecht. Op dit moment staat de ploeg uit Almelo tiende met 28 punten.

Heracles – Ajax: op welke zender?

Wil je Heracles Almelo – Ajax zaterdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 18.45u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: