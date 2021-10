Geschreven door Jessica Westdijk 30 okt 2021 om 14:10

Het kon vorige week niet op, met en 4-0 zege op Borussia Dortmund en een 5-0 zege op PSV. Maar we weten uit eerdere jaren dat zo’n feeststemming ook weleens een valkuil kan zijn. Helemaal aangezien er komende woensdag weer een duel met Borussia Dortmund op de planning staat. Weet Ajax tussen al die toppers het hoofd koel te houden tegen Heracles Almelo?

De Heraclieden zullen minder in de feeststemming zijn, want vorige week werd verloren van hekkensluiter PEC Zwolle. De Zwollenaren hadden in negen duels pas één punt gepakt, maar pakten er tegen Heracles dus drie. Een week eerder verloor Heracles ook al van Go Ahead Eagles. Het is afgezakt naar de dertiende plaats op de ranglijst.

Wil je de verrichtingen van Ajax tegen Heracles volgen? Dan kan dat natuurlijk voor de tv, op deze regenachtige zaterdag.

Heracles Almelo – Ajax: op welke zender?

Het duel tussen Ajax en Heracles Almelo begint om 18.45 en wordt uitgezonden op de eerste zender van ESPN. Die zender is bij de meeste tv-aanbieders gratis te ontvangen. De wedstrijd is dus voor bijna iedereen gratis te zien op tv!

