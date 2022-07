Geschreven door Jessica Westdijk 29 jul 2022 om 21:07

Dinsdag sloot Ajax de voorbereiding van het seizoen af met een eenvoudige zege op Shakhtar Donetsk. Zaterdagavond wordt er weer voor het echie gespeeld en kan meteen de eerste prijs gepakt worden. De Johan Cruijff Schaal staat op het spel in een duel met PSV.

Voor Ajax is het een opwarmertje in aanloop naar de start van de competitie. PSV ziet het duel als een hinderlijke onderbreking, op weg naar de Champions League-voorronde tegen AS Monaco. Het is dan ook de vraag hoe ver PSV wil gaan.

De Johan Cruijff Arena is uitverkocht, maar uiteraard kun je het duel ook volgen als je er niet bij bent. Dat kan op verschillende manieren.

Primeur: Kijk Ajax – PSV via TikTok

Voor het eerst wordt er in Nederland een wedstrijd uitgezonden via TikTok. Er is een extra cameraploeg aanwezig, die verticaal filmt, zodat je het duel goed op je telefoon kunt volgen zonder dat je ‘m hoeft te draaien. Wij zijn benieuwd!

YouTube

Daarnaast is Ajax – PSV te zien op het YouTube-kanaal van ESPN. De livestream begint om 19.00. Youtubers Frank van der Slot, Robbie van der Graaf en Milo ter Reegen zullen hier de voorbeschouwing verzorgen. Via deze link komt je bij de liestram terecht.

Ajax – PSV is natuurlijk ook gewoon op tv: op welke zender?

Is TikTok of YouTube niks voor jou? Geen zorgen, Ajax – PSV is natuurlijk ook gewoon op tv te volgen. ESPN zendt het duel uit op zijn eerste zender. Dit kanaal is voor (bijna) iedereen gratis te ontvangen. Kun je dit niet ontvangen, dan heb je altijd nog de optie om toch naar YouTube of TikTok te gaan.

De voorbeschouwing begint om 19.00, om 20.00 wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena.