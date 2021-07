Geschreven door Jessica Westdijk 23 jul 2021 om 13:07

Bayern München en Ajax troffen elkaar voor het laatst in 2018, in dat heerlijke Champions League-seizoen. In München liet Noussair Mazraoui met zijn goal het uitvak ontploffen en in Amsterdam eindigde de knotsgekke wedstrijd in 3-3.

Zaterdagmiddag treffen beide teams elkaar weer, nu in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het decor is de Allianz Arena, waar een beperkt aantal supporters aanwezig mag zijn, maar wel Ajacieden. Ajax begint steeds completer te raken nu ook Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch zich weer hebben gemeld. En het zou goed kunnen dat we Steven Berghuis zien debuteren in het Ajax-shirt. Bij Bayern ontbreken de internationals nog wel.

Bayern München – Ajax: op welke zender?

Naast dat er dus een plukje Ajacieden in München aanwezig zal zijn, is het ook voor veel andere Ajacieden mogelijk om het duel live te volgen. Er wordt om 16.30 afgetrapt en iets voor die tijd kun je je tv afstemmen op Ziggo Sport of Ziggo Sport Select.