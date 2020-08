Geschreven door Jessica Westdijk 18 aug 2020 om 12:08

Vanavond komt Ajax weer in actie, maar ook vanmiddag is er al Ajax te zien. Ajax O19 is namelijk afgereisd naar Nyon voor het restant van de Youth League, de mini-Champions League.

Ajax O19 had voor de coronamaatregelen ingingen al de kwartfinale bereikt. Het versloeg Atlético Madrid O19 na een enorm spannende penaltyserie. Daan Reiziger stopte 3 penalty’s en scoorde zelf de winnende. Dankzij Reiziger staat Ajax vanmiddag dus in de kwartfinale tegen de leeftijdsgenoten van het Deense FC Midtjylland.

Het duel is in Nederland niet op tv te zien, maar dankzij de UEFA kunnen we het duel toch volgen. De UEFA zendt het duel namelijk uit via haar eigen kanalen. De wedstrijd zal vanaf 15.00 te zien zijn op Uefa.tv.

Overigens mist Heitinga best wat spelers, want veel talenten zijn met Ajax 1 mee op trainingskamp, zoals bijvoorbeeld Brian Brobbey, Devyne Rensch, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor.