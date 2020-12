Geschreven door Jessica Westdijk 01 dec 2020 om 09:12

Ajax deed in het tweeluik met FC Midtjylland goede zaken en staat inmiddels op 7 punten in groep D. Ook Atalanta heeft 7 punten behaald. Liverpool, de tegenstander van vanavond, heeft er 2 meer. Een eenvoudig rekensommetje leert dus dat Ajax bij winst bovenaan staat in de groep.

De thuiswedstrijd tegen Liverpool in oktober liet zien dat Ajax zeker kansrijk is tegen dit Liverpool. Toch ging het toen mis. Ajax liet zich verrassen en verloor uiteindelijk door een lullig eigen doelpunt van Nico Tagliafico, maar dat was zeker niet nodig geweest. Vanavond zal Ajax dus willen laten zien dat het wel is opgewassen tegen de ploeg van Jurgen Klopp.

Liverpool – Ajax kijken: op welke zender?

Wil je het duel tussen Liverpool en Ajax vanavond live op tv kijken? Dan heb je verschillende opties. Op SBS 6 begint de uitzending een half uur voor de wedstrijd. Je kunt dus vanaf 20.30 inschakelen. Ook op Ziggo Sport Voetbal is de hele wedstrijd te zien, als je hier een abonnement op hebt. De uitzending begint hier om 20.55.

Het is ondertussen ook interessant om de verrichtingen van Atalanta tegen FC Midtjylland te volgen. De Denen zouden Ajax een grote dienst kunnen bewijzen door hun eerste punten te pakken in de Champions League. Wil je ook dat duel volgen? Dan kan dat op Ziggo Sport, daar vind je namelijk een schakelkanaal met alle hoogtepunten in de Champions League.

