Geschreven door Kevin Ligtvoet 11 dec 2020 om 16:12

Na een zeer pijnlijke week voor Ajax staat nu het duel met PEC Zwolle op het programma. Na twee nederlagen tegen FC Twente en Atalanta is het nu tijd voor drie punten. Kan Ajax zich herpakken na de klap van woensdag?

PEC Zwolle is niet in geweldige vorm, maar wist vorige week heel knap te winnen van Vitesse. Daarvoor pakte PEC slechts 9 punten in 11 duels.

Ajax – PEC Zwolle: op welke zender?

Wil je Ajax – PEC Zwolle zaterdagavond live kijken, dan heb je een abonnement op FOX Sports nodig, bijvoorbeeld als uitbreiding op je abonnement bij Ziggo. Het eerste kanaal is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen, maar Ajax – PEC Zwolle is morgen te zien op FOX Sports 2 (en FOX Sports GO). De wedstrijd begint om 20.00 uur.