Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 mrt 2021 om 21:03

Zondag staan PEC Zwolle en Ajax tegenover elkaar in het Mac3Park in Zwolle in speelronde 26 van de Eredivisie. Voor de Amsterdammers lijkt het misschien een tussendoortje van de Europa League, maar er moet alsnog gewonnen worden. De wedstrijd wordt om14.30u live uitgezonden op ESPN.

PEC Zwolle is dit jaar behoorlijk wisselvallig, er werd bijvoorbeeld twee weken geleden nog met 4-1 gewonnen van SC Heerenveen, maar vorig weekend gingen ze met 2-1 onderuit bij Heracles Almelo. Ze staan op dit moment op een 13e plek in de Eredivisie.

PEC Zwolle – Ajax: op welke zender?

Wil je PEC Zwolle – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 16.45u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: