Geschreven door Kevin Ligtvoet 27 feb 2021 om 17:02

De Topper staat voor de derde keer dit seizoen op het programma! Na een eerder gelijkspel in de competitie en een overwinning in de KNVB Beker gaat Ajax zondag voor het eerst dit seizoen op bezoek bij PSV. De Eindhovenaren komen met een kater uit de Europa League duels van deze week, nadat ze in de slotminuten zijn uitgeschakeld. Bij Ajax zit de sfeer er wat beter in na de overwinning op Lille.

Ajax kan PSV op negen punten achterstand zetten met nog een wedstrijd minder gespeeld, en dus een hele grote stap naar de 35e titel zetten. Voor PSV is het juist het moment op de spanning een beetje terug te brengen, en het gat te verkleinen naar drie punten.

PSV – Ajax: op welke zender?

Wil je PSV – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 14.30u, na een voorbeschouwing van een uur. Aansluitend spelen AZ en Feyenoord tegen elkaar, dat duel is te zien op ESPN 1.