Geschreven door Jessica Westdijk 06 jul 2021 om 13:07

Vanavond staat de eerste halve finale van het EK op het programma, maar het is ook matchday voor Ajax. Het goede nieuws is dat je zowel Ajax als Spanje – Italië kunt zien. In Oldenzaal trapt Ajax namelijk al om 18.00 af tegen Quick ’20.

Het eerste duel, afgelopen zaterdag tegen Koninklijke HFC, was nog alleen te zien op het YouTube-kanaal van Ajax. Dit keer kun je inschakelen op je tv en met het bord op schoot naar Ajax kijken. Er zijn 29 spelers mee op trainingskamp. De verwachting is dan ook dat we veel spelers minuten zien maken, zowel jonge talenten als ervaren spelers.

Quick ’20 – Ajax: op welke zender?

Wil je Quick ’20 – Ajax live kijken op tv? Dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 18.00. Bij de diverse aanbieders, waaronder KPN is dit gratis. De uitzending start om 17.55.