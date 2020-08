Geschreven door Jessica Westdijk 21 aug 2020 om 23:08

Ajax boekte tot nu toe alleen nog maar overwinningen tijdens de voorbereiding. RKC Waalwijk, FC Utrecht en Wolfsberger AC werden allemaal al beduidend eenvoudig aan de kant gezet. Zaterdagmiddag wacht Red Bull Salzburg. Die ploeg herinneren we ons uiteraard allemaal van een aantal jaren geleden in de Europa League, toen Ajax twee keer een pak slaag kreeg.

Sindsdien is Salzburg heer en meester in eigen land en het duel van zaterdagmiddag is dan ook een interessante test voor Ajax. Bij de tegenstander komen we twee bekende namen tegen: Max Wöber en Rasmus Kristensen staan inmiddels bij de Oostenrijkse kampioen onder contract.

Red Bull Salzburg – Ajax kijken

Ajax treft Red Bull Salzburg op zaterdag 22 augustus om 16.00. Het duel is live te volgen op tv, je kunt op verschillende zenders kijken naar Red Bull Salzburg – Ajax. Ziggo zendt het duel namelijk uit op zowel Ziggo Sport als Ziggo Sport Select. Vanaf 17.45 start de uitzending.

