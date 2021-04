Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 apr 2021 om 16:04

Na een tegenvallende uitslag tegen AS Roma afgelopen donderdag mag Ajax zondag alweer aan de bak. De Amsterdammers reizen af naar Waalwijk voor een Eredivisie-duel tegen RKC Waalwijk in speelronde 29. Er wordt om 16.45u afgetrapt.

Het lijkt toch inmiddels wel zeker dat de ploeg van Erik ten Hag dit jaar kampioen gaat worden. Tot afgelopen donderdag werd er in 2021 nog niet verloren en in de Eredivsie is dat nog steeds het geval. Tegenstander RKC Waalwijk staat op dit moment veertiende met 26 punten uit 28 wedstrijden.

RKC Waalwijk – Ajax: op welke zender?

Wil je RKC – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 1. De wedstrijd begint om 16.45u. Bij Ziggo is ESPN 1 helaas alleen nog met een betaald abonnement te ontvangen. Bij veel andere aanbieders, zoals KPN, Canal Digitaal, Tmobile, Youfone en Online.nl is deze zender wel gratis te ontvangen.

Hieronder vind je per aanbieder op welk kanaal je ESPN 1 kunt vinden: