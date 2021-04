Geschreven door Jessica Westdijk 04 apr 2021 om 12:04

De interlandperiode zit er weer op, eindelijk is het weer tijd voor Ajax. We trappen de drukke maand april af in Heerenveen, waar Ajax op bezoek gaat in de 28e speelronde van de Eredivisie. Eerder dit seizoen won Ajax al 2 keer van de Friezen. In Amsterdam werd het 5-1 en enkele maanden geleden werd het in de halve finale van de beker in Heerenveen 0-3.

In de jacht op een play-offplek zal Heerenveen het dit keer beter willen doen, terwijl Ajax de voorsprong van 11 punten in de Eredivisie wil behouden. En misschien nog wel belangrijker: geen schade oplopen richting het duel met AS Roma van donderdag. Want Ajax mist al best wat spelers vanwege blessures. Wil je zien hoe het Ajax vergaat in Heerenveen? Dan kan dat uiteraard. Vanwege het volle programma is er helaas geen voorbeschouwing, maar vanaf 16.45 kun je Ajax aan het werk zien.

sc Heerenveen – Ajax: op welke zender?

Wil je sc Heerenveen – Ajax zondagmiddag live kijken op tv, dan kun je terecht bij ESPN 2. De wedstrijd begint om 12.15. ESPN 2 is bij de meeste aanbieders een betaalde zender. Heb je KPN Compleet? Dan krijg je een gratis zenderpakket en kun je kiezen voor gratis ESPN Compleet. Zo kun je altijd gratis alle wedstrijden van Ajax zien.