Geschreven door Jessica Westdijk 12 sep 2020 om 18:09

Eindelijk is het dan zover: de Eredivisie gaat beginnen! Na een half jaar zonder officieel duel gaat er eindelijk weer om het echie gevoetbald worden. Ajax kende een goede voorbereiding, met allemaal overwinningen, op één gelijkspel na. Toch zijn er ook twijfels: is de selectie van Ajax breed genoeg? Kan het vertrek van Hakim Ziyech en Donny van de Beek opgevangen worden? En in hoeverre kan Daley Blind dit seizoen ingezet worden?

De openingswedstrijd van de competitie zou voor Ajax nog niet echt een test moeten zijn. Het gaat op bezoek in Rotterdam, bij Sparta. Die ploeg stond op een knappe elfde plek toen het seizoen werd stopgezet, maar zou normaal gesproken geen bedreiging mogen vormen voor Ajax. Leuk detail: er staat een heus broedergevecht op het programma. Bij Sparta speelt namelijk Danzell Gravenberch, broer van onze Ryan.

Wil je het duel tussen Sparta Rotterdam en Ajax volgen op tv? Dat kan uiteraard!

Sparta Rotterdam – Ajax: op welke zender?

Er staat een vol Eredivisieprogramma op het menu deze zondag en op zowel FOX Sports 1, 2 en 3 zijn diverse wedstrijden te zien. Het duel tussen Sparta Rotterdam en Ajax kun je kijken op de tweede zender van FOX Sports: FOX Sports 2. Er wordt om 14.15 ingeschakeld op Het Kasteel en om 14.30 is de aftrap. Wil je na het duel blijven hangen voor de nabeschouwing en interviews? Ook die kun je live op tv zien, je moet dan alleen wel even schakelen naar FOX Sports 3.

FOX Sports is in principe een betaalde zender, maar is bij steeds meer aanbieders is FOX Sports 1 gratis te ontvangen. Dat was al zo voor klanten van KPN en is sinds kort ook zo voor klanten van Ajax-hoofdsponsor Ziggo. Om ook de andere FOX Sports-zenders te kunnen ontvangen, moet je wel betalen.

Word je nu klant bij Ziggo? Dan krijg je tot wel €240 korting.